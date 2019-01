In den vergangenen zehn Jahren hat die CSU im Verkehrsministerium regiert, also auch über die Bahn. Davor war es zehn Jahre lang die SPD. Beide sind mehr oder weniger Autoparteien. Und beide haben es zu verantworten, dass die Ziele der Bahnreform von 1994 drastisch verfehlt wurden: Es gibt heute nicht mehr Güterverkehr auf der Schiene als damals. Sondern weniger. Beide Parteien haben die Straße bevorzugt. Und die Schiene vernachlässigt.

Was der Bundesrechnungshof zum Zustand der Bahn gesagt hat, ist eine Klatsche für die Politik: Sie ist ihrer Verantwortung als Eigentümerin nicht nachgekommen. Sie hat das Unternehmen vernachlässigt und – wenn überhaupt – dann in die Irre geführt. Mal sollte die Bahn börsentauglich werden, schlank bis zum „Fährt nicht mehr“. Dann wieder nicht. Man forderte von ihr, dem Flugzeug mit Superschnellzügen Konkurrenz zu machen. Aber gleichzeitig sollte sie an jeder Milchkanne halten – wenn dort nur ein wichtiger Politiker seinen Wahlkreis hatte. Nun ist die Bahn da, wo sie ist: am Limit.

Die Infrastruktur ist anfällig und überlastet, die Kunden sind immer unzufriedener. Etliche der Politiker, die dafür mitverantwortlich sind, zeigen mit dem Finger auf das Unternehmen. Natürlich haben auch Managementfehler zur Lage beigetragen. Warum die WLAN- Einführung so lange gedauert hat, warum die Information bei Störungen so schleppend verläuft, warum man sich nicht besser auf Witterungsveränderungen einstellen konnte, das alles ist mit politischen Vorgaben nicht zu beantworten. Mit fehlender Kontrolle allerdings schon. Und wer sitzt im Aufsichtsrat? Staatssekretäre, Abgeordnete, Gewerkschaftsvertreter.

Kurzfristig lässt sich der feststeckende Zug nicht wieder flott machen. Niemand sollte deshalb überrascht sein, dass Vorstandschef Richard Lutz, selbst erst seit Kurzem im Amt, jetzt nicht mehr versprechen kann, als er getan hat: nur leichte Verbesserungen bei der Pünktlichkeit. Das ist wenigstens ehrlich.

Die Bahn steht vor ihrer wichtigsten Weiche seit 1994: noch einmal mit Milliardensummen ein richtiger Schwung nach vorn. Oder langsames Siechtum und Tod durch Überschuldung. Abstrakt hat die große Koalition versprochen, dass sie auf diesen Verkehrsträger setzt. Eine Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 ist angestrebt, auch deutlich mehr Güterverkehr. Dann sollte sie mal langsam das Signal dafür freigeben.

