Am Tropf der Politik

Es ist ein fataler Dreiklang. Das Klinikum kann nur genesen, wenn wieder mehr Patienten kommen. Solange die wirtschaftliche Entwicklung hinter den Erwartungen zurückbleibt, gibt es weiter negative Schlagzeilen. Schlechte Nachrichten schrecken wiederum Patienten ab . . .

Wie soll man das lösen? Nur noch positive Nachrichten übers Klinikum verbreiten? Selbst wenn die Verantwortlichen da keine Einwände hätten, könnten das nicht mal sie ernsthaft wollen. Irgendwann wird meistens, bei vielen Mitwissern fast immer, die Wahrheit bekannt. Sollte jemand nachweislich Schönfärbereien verbreitet haben, kann es dann für ihn ungemütlich werden.

Verschärfend kommt hinzu, dass die Universitätsmedizin am Tropf der Kommunalpolitik hängt: mit der 65-Millionen-Euro-Bürgschaft des Gemeinderats, den im Dezember beschlossenen 78-Millionen-Finanzhilfen für dieses und nächstes Jahr sowie den mittelfristig nötigen Investitionen in den Umbau der veralteten Gebäude. All das war und bleibt richtig. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass eine Stadt hohe Summen in ihr Tochterklinikum steckt (so gerade Stuttgart). Doch wenn die Geschäftsführer wieder und wieder um Geld bitten müssen, wird das bald zum Spießrutenlauf.