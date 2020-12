Man stelle sich vor, Hansi Flick würde Robert Lewandowski für eine schwache Leistung öffentlich an den Pranger stellen. Oder der neue BVB-Coach Edin Terzic würde Erling Haaland vor laufenden Fernsehkameras persönlich für eine Niederlage verantwortlich machen. Undenkbar? Nicht bei Hertha BSC Berlin. „Ich bin total verärgert. Ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche ich mit ihm geführt habe, immer wieder. Wir ziehen ihn nicht runter. Er zieht sich selber runter. Er bringt seine Leistung nicht und zieht die Leute runter“, attackierte Trainer Bruno Labbadia nach dem 1:4 in Freiburg seinen Spieler mit dem größten Potenzial, Matheus Cunha (21).

Der äußerst ungewöhnliche Vorgang offenbart, wie groß die Unzufriedenheit in der Hauptstadt über die nächste frustrierende Halbserie ist. Wie sehr auch Labbadia damit hadert, dass er die gewaltige Lücke zwischen Ambition und Realität bei Hertha nicht geschlossen bekommt.

13 Punkte aus 13 Spielen sind viel zu wenig für einen Club, der mit den Millionen von Investor Lars Windhorst und Labbadias Erfahrung endlich die internationalen Plätze angreifen wollte. Doch der teuer aufgemotzte Kader wirkt ohne Struktur, die Balance stimmt überhaupt nicht: nur Mainz und Schalke kassierten bisher mehr Gegentore. Auf vereinzelte Lichtblicke wie den 4:1-Erfolg in Bremen folgte immer ein neuer Nackenschlag.

Der Druck steigt, vor allem auf Labbadia. Noch muss der Südhesse nicht akut um seinen Job fürchten – zu tief sitzt bei Manager Michael Preetz noch der Stachel aus der grotesken Vorsaison, als Ante Covic, Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri die Hertha nacheinander bis dicht an die 2. Liga führten. Aber die zeitnahe Trendwende sollte es schon sein, wenn die Bundesliga ab dem ersten Januar-Wochenende den Betrieb wiederaufnimmt.

In der Pflicht steht dann auch Hoffnungsträger Cunha, der sich am Sonntag in den sozialen Medien an die Hertha-Fans wandte. Er wisse, schrieb er, „heute war kein guter Tag für uns, es gibt Leute, die viel reden, aber ich spiele wirklich für dich, für unsere Hertha und diejenigen, die wirklich helfen wollen! Ich werde mich verbessern und dir Cunha zurückgeben!“ Leute, die viel reden? Wollen wir für ihn hoffen, dass er damit nicht seinen Trainer gemeint hat.

