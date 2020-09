Ambitionierter Herausforderer

Die Vorfreude ist groß, die Ungewissheit auch: Wenn die Rhein-Neckar Löwen in die Saison starten, ergeben sich zwei Diskussionen. Die eine ist grundsätzlicher Natur und dreht sich darum, ob die Runde wegen der Corona-Pandemie zu Ende gespielt, ob sie unterbrochen oder tatsächlich bis zum Schluss mit Fans ausgetragen wird. Eine verlässliche Antwort darauf kann allerdings niemand geben. Die zweite Debatte beschäftigt sich mit den Löwen selbst. Genauer gesagt: mit ihren Möglichkeiten. Die Frage lautet: Wo landet diese Mannschaft in der Liga? Auch das lässt sich nicht genau sagen. Aber man hat zumindest eine Ahnung davon, in welche Tabellenregion es gehen könnte. Kurzum: Mehr als der enttäuschende fünfte Rang in der vergangenen Saison sollte, nein muss es schon sein.

Auch ein Pandemie-Profiteur

Ein Grund für Optimismus ist zunächst einmal Trainer Martin Schwalb, der in der kurzen Zeit seines Wirkens bereits gezeigt hat, dass er deutlich mehr aus dieser Mannschaft herausholt als sein Vorgänger Kristján Andrésson. Außerdem half ausgerechnet Corona den Löwen, nachdem der Club lange Zeit unentschuldbar untätig auf dem Transfermarkt gewesen war und schon Gefahr lief, im Rückraum wieder nur eine Verlegenheits- oder Notlösung zu präsentieren. Doch mit der Pandemie kamen plötzlich Mait Patrail und Lukas Nilsson auf den Markt. Zwei Spieler, die dem zweifachen deutschen Meister helfen werden, aber auch nur zu haben waren, weil ihre bisherigen Clubs Hannover und Kiel sie in diesen unsicheren Zeiten ziehen ließen. Ohne Corona wäre das sehr unwahrscheinlich, eigentlich sogar unvorstellbar gewesen. Die Löwen sind also auch ein Profiteur der Pandemie.

Ob sie dieser Kader aber auch gleich wieder zurück in die Champions League führt, ist dennoch fraglich und hängt nicht zuletzt von der Ausfallzeit des verletzten Jannik Kohlbacher ab. Der Branchenprimus und Titelverteidiger aus Kiel holte zudem Superstar Sander Sagosen und hat ein Team, das die Liga dominieren und die Champions League gewinnen kann. Die SG Flensburg-Handewitt wiederum überholte die Löwen zuletzt nicht nur, sondern distanzierte die Badener dank einer weitsichtigen Transferpolitik. Kurzum: Die Mannheimer sind der Herausforderer, denn die beiden norddeutschen Rivalen haben sich einen Vorsprung erarbeitet, der in einer einzigen Saison nur schwer einzuholen sein wird, nachdem sich die Badener zuletzt zu sehr über die Erfolge der Vergangenheit definierten und dabei die Zukunft aus den Augen verloren.

Mitten in der Neuausrichtung

Eben diese Zukunft verkörpern Spieler wie Kohlbacher, Lukas Nilsson, Niclas Kirkeløkke und Romain Lagarde, die allesamt recht jung und trotzdem zum Teil bereits gestandene Nationalspieler sind – was aus den Löwen eine entwicklungsfähige Mannschaft, aber auch ein Team im Umbruch macht. Einige Meisterhelden von einst sind weg, andere werden in absehbarer Zeit ihre Karrieren beenden, wobei besonders der für 2022 geplante Abgang von Andy Schmid so etwas wie eine frühzeitige Handlungsaufforderung – um nicht zu sagen: Auftrag – an die Club-Führung ist. Sie steht in der Pflicht, schon jetzt einen Nachfolger zu finden. Denn nicht immer wird eine Pandemie bei der Personalplanung aus der Patsche helfen.

