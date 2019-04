An einem Strang ziehen

Chinas Präsident Xi hat am Wochenende einen nachhaltigeren und versöhnlicheren Kurs für sein diplomatisches Großprojekt angekündigt, die „Neue Seidenstraße“. Er kann sich das leisten, schließlich hat er bei seinem großen Gipfel in Peking neue Mitglieder dazugewonnen. Tatsächlich treibt er das Vorhaben konsequenter voran als je zuvor. Die Frage nach dem Umgang mit China hat sich daher verlagert. Sie lautet nun: Wie reagiert die EU am besten auf das Großprojekt „Seidenstraße“? Dass China moderne Infrastruktur, Wachstum und generell Entwicklung nach Zentral- und Südasien sowie Afrika bringen will, ist lobenswert.

Etwas anderes ist das Wildern an den Rändern der EU. Ungarn, Italien oder Griechenland haben bereits Verträge unterschrieben. China beweist hier, wie attraktiv das eigene Modell der Zusammenarbeit ist. Ein wesentlicher Teil des Problems ist die Schwäche und Teilbarkeit der EU. Es mag unfair von China erscheinen, diese Schwäche auszunutzen. Doch China ist eben kein verständnisvoller Freund, sondern ein Rivale. China geht machtpolitisch seinen eigenen Weg und nimmt damit auch ein wenig Rache an den Übergriffen, die es in den vergangenen 180 Jahren vom Westen erdulden musste.

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat den richtigen Ansatz, wenn er seine eigene „Anbindungsstrategie“ für Asien vorstellt – eine „Gegen-Seidenstraße“. Doch wenn die EU den Chinesen wirklich etwas entgegensetzen will, muss sie wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen. Und sie muss geschlossen auftreten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019