An sich selbst gescheitert

Die Ausgangslage war prächtig, das Restprogramm lösbar, die Form gut: Als die Rhein-Neckar Löwen vor drei Wochen den DHB-Pokal gewannen, sprach bei vier Punkten Vorsprung in der Bundesliga rein gar nichts gegen eine Titelverteidigung. Zu konstant und dominant präsentierte sich der badische Handball-Club, der dann aber das nicht für möglich gehaltene Kunststück fertigbrachte, an sich selbst zu scheitern. Natürlich gibt es immer noch eine kleine Restchance, aber niemand sollte davon ausgehen, dass die SG Flensburg-Handewitt auf dem Weg zur Meisterschaft noch patzt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird den Norddeutschen in einer Woche die Schale überreicht – und zwar nicht, weil sie dann den Titel gewonnen, sondern weil die Löwen ihn verloren, ja sogar leichtfertig verschenkt haben.

Pokalsieg nur ein Trostpreis

Wer gegen ersatzgeschwächte Berliner chancenlos ist, nur ein glückliches Remis beim Tabellenzwölften Erlangen holt und gegen in dieser Saison meistens enttäuschende Melsunger in eigener Halle verliert, der hat es allerdings auch nicht verdient, in der stärksten Liga der Welt am Ende Erster zu sein. Die Löwen müssen sich deswegen selbst zuschreiben, es verpasst zu haben, mit einer dritten Meisterschaft in Folge endgültig eine Ära zu begründen. Stattdessen haben sie etwas geschafft, was man dem einstigen ewigen Zweiten eigentlich nicht mehr zugetraut hatte: die Mutter aller Vize-Meisterschaften. Das muss man angesichts der unfassbar guten Ausgangsposition so formulieren.

Doch wie konnte es dazu kommen? Was ist seit dem Pokalsieg passiert? Eine hundertprozentige Erklärung fällt schwer. Offensichtlich ist mit dem Ende des Pokalfluchs die Spannung verloren gegangen. Den Spielern wurde der Stecker gezogen so wie den Fußballern des FC Bayern nach dem Gewinn der vorzeitigen Meisterschaft. Denn die große Gier, den unbändigen Willen – all das, was dieses Löwen-Team immer auszeichnete, gab es danach zumindest in den Partien in Berlin und Erlangen nicht mehr. Die daraus resultierenden Negativerlebnisse führten letztendlich gegen Melsungen zum Verlust von Sicherheit, wie die katastrophale Chancenverwertung zeigt. Ein selbst verschuldeter Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen mehr gab, was für die Badener zu der bitteren Erkenntnis führt: Jetzt haben sie endlich den Pokal gewonnen – und doch ist diese Trophäe in dieser Saison lediglich ein Trostpreis.