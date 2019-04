Andauerndes Dilemma

Genau das hatten Anwohner und Politiker befürchtet: Rund um die Maimess droht, dass Gäste durch die vielen parkende Lkw am Neuen Messplatz behindert und abgeschreckt werden. Und nicht nur das. Auch die Parkbesucher sind betroffen, finden keinen freien Stellplatz für ihr Auto. Ein ziemliches Tohuwabohu also, das so nicht weiter gehen darf.

Die Stadt muss handeln und zunächst das längst beschlossene Umbau-Konzept schnell umsetzen. Damit ist es aber leider noch nicht getan. Wegen strenger Lenk- und Ruhezeiten müssen die Lkw-Fahrer immer wieder Pausen einlegen und stehenbleiben.

Einen Platz zum Parken zu finden, wird indes immer schwerer. Autobahnrastplätze sind oft randvoll, gleichzeitig verhängen die Kommunen Durchfahr- oder Halteverbote – ein absolutes Dilemma. Deshalb wird immer deutlicher: Die Einrichtung eines legalen Ruheplatzes für die Fahrer ist auch in Mannheim für das Transportgewerbe wichtig – nicht zuletzt, um das Ausweichen der Sprinter in Wohngebiete dauerhaft zu verhindern.

Einen Autohof indes mit bestimmten Auflagen (ab 100 Stellplätze) lehnt die Stadt bisher ab. Denn: Eigentlich bezahlt der Bund solche Einrichtungen direkt an der Autobahn. Warum also die Stadtkasse bemühen? Doch der Lastwagen-Verkehr wächst, das sagen alle Prognosen. Lösungen müssen also gefunden werden. Eine Idee: gut ausgeschilderte, bewirtschaftete Autohöfe privat zu finanzieren. Andere Bundesländer machen das vor. Bund, Land und Kommunen sollten sich jedenfalls für dieses andauernde Dilemma etwas einfallen lassen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019