Andere Instrumente

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire brachte es auf den Punkt: „Es gibt nur eine Frage: Stehen wir zusammen oder nicht?“ Jetzt werden die europäischen Kassenwarte die Frage beantworten: Wir stehen zusammen – auch ohne Euro- oder Corona-Bonds. Trotz der bitteren täglichen Bilanzen über den Verlauf der Pandemie stellt sich Nüchternheit ein. Alle Versuche, gemeinsame Anleihen wenigstens rhetorisch von einer Haftung aller für alle zu befreien, kommen zu dem Ergebnis, dass genau das nicht funktioniert. Weil Bonds unabhängig von der Frage, wie man sie bezeichnet, ja genau von dieser Verantwortung jedes Mitglieds für jedes andere leben.

Die unstrittige Stärke der großen Nationen wie Deutschland wäre das schlagkräftigste Argument für den Finanzmarkt, auf Risikozuschläge zu verzichten. Berlin aber spielt bei dieser Frage ebenso wenig mit wie die Regierungen in Den Haag, Wien und Helsinki. Die Nein-Sager verweigern aber die europäische Solidarität nicht, sie verweisen vielmehr auf die Vielzahl der vorhandenen und übrigens auch sehr viel schneller verfügbaren Instrumente.

Tatsächlich macht es keinen Sinn, einen Hilfsfonds neben den anderen zu setzen. Die Gemeinschaft hat funktionierende Kriseninstrumente, die man anpassen kann und wird. Natürlich steht im Hintergrund der Verdacht, dass gerade jene Länder, die nun besonders drastisch von dem Virus heimgesucht wurden, einmal mehr für ihre unsolide Haushaltspolitik und mangelnde soziale Reformen abgestraft werden. Das sagen nur wenige, weil es leicht als Überheblichkeit und Schadenfreude missverstanden werden könnte.

Akute Hilfe ist gefragt, die wird schnell, unbürokratisch und ohne überzogene Auflagen kommen müssen. Was die europäischen Institutionen auf die Beine stellen können, reicht an die Summen heran, die derzeit als mutmaßlicher Gesamtschaden vorausgesagt werden.

Bonds sind zumindest für den Augenblick das falsche Instrument. Solidarität muss man nicht an diesen Papieren festmachen. Dennoch bleibt die Frage auf dem Tisch, wie die Gemeinschaft nach dem akuten Finanzbedarf ihren langfristigen Wiederaufbau finanzieren kann. Tatsächlich fahren die Mitgliedstaaten nur auf Sicht. Ökonomisch bedeutet dies: Wenn die Wirtschaften erst einmal wieder angelaufen sind, wird man den entstandenen Schaden an der Pleitewelle bei kleinen und mittelständischen Betrieben, an der Arbeitslosigkeit, an dem angehäuften Schuldenberg für das Gesundheitswesen ablesen können. Dann sind neue Ideen wie ein Marshallplan gefragt. Europa hat sich gerade nur ein wenig Zeit erkauft, die Diskussion um gemeinsame Papiere kommt wieder.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020