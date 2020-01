Anders, aber wichtig

Die Überraschung ist geglückt: Dass die Interessengemeinschaft Sport Heddesheim, kurz IGSH, im Wettstreit mit 16 weiteren Landessiegern so weit vorn landen würde, hatte wohl kaum einer auf der Rechnung. Wenn der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken Raiffeisenbanken ihre „Sterne des Sports“ vergeben, stehen dahinter schließlich fast immer Themen wie Inklusion, Integration oder Prävention. Mit Benefizprojekten, Jugendförderung oder Umweltschutz konnten aktuelle wie vergangene Preisträger ebenfalls glänzen und bei der Jury punkten. Der zweite Platz der IGSH ist vor diesem Hintergrund umso bemerkenswerter. Denn das Heddesheimer Modell hat rein gar nichts, was emotional packt. Es ist Vernunft pur. Damit ist es anders, aber gleichwohl nicht weniger wichtig.

Innovative Strukturen

Vereine, die sich für die Zukunft rüsten wollen, brauchen nicht nur innovative Angebote. Sie müssen auch in ihren Strukturen mit der Zeit gehen. Wenn sich zum Beispiel Schule und Kindergarten mehr und mehr in den Nachmittag erstrecken, bleibt immer weniger Zeit für die Turnstunde oder das Fußballtraining am Nachmittag. Den Vereinen geht damit zusehends der Nachwuchs aus. Sich dieser Entwicklung ausschließlich mit ehrenamtlichen Kräften entgegenzustellen, ist ihnen indes kaum möglich – schon gar nicht im Alleingang. Mit ihrem innovativen Kooperationsmodell haben die IGSH-Gründer deshalb erfolgreich einen Bedarf erkannt. Die angeschlossenen Vereine profitieren von den professionellen Strukturen, die Vorstände werden entlastet und können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Fast muss man sich wundern, warum noch niemand vorher auf diese Idee gekommen ist.

Ein Grund könnte darin liegen, dass viele Vereine Kooperationen schon deshalb scheuen, weil sie um ihre Selbstständigkeit fürchten. Die IGSH beweist, dass es auch anders geht – und dass von der Zusammenarbeit letztlich alle profitieren können. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch andere Vereine außerhalb des Sports zu dieser Erkenntnis gelangen.

