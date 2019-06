Diesmal ist das Ergebnis so eindeutig, dass es niemand mehr ignorieren kann: Ekrem Imamoglu, CHP-Politiker und Hoffnungsträger vieler türkischer Bürger, ist auch in einer zweiten Abstimmung zum Oberbürgermeister von Istanbul gewählt worden. Hatte Imamoglu am 31. März am Ende nur rund 13 000 Stimmen Vorsprung, so haben sich am Sonntag etwa 800 000 Menschen mehr für ihn als für den AKP-Gegenkandidaten Binali Yildirim entschieden.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan muss damit die wohl empfindlichste Niederlage seiner Karriere hinnehmen. Denn auch er weiß: „Wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei.“ Die Bevölkerung hat sich vor allem seit dem Putschversuch vor drei Jahren in ihrem Gerechtigkeitsempfinden verletzt gefühlt: Durch einen Mann, der von einem Tag auf den anderen die Gewaltenteilung im Land untergräbt, seine Gegner mit Drohungen einschüchtert, Millionen Menschen als Terroristen abstempelt, die Medien gleichschaltet, Zehntausende in Gefängnisse steckt, ohne Urteil.

Mit Imamoglu gibt es nun einen Neuanfang in Istanbul, wo es „Gerechtigkeit, Gleichheit, Liebe und Toleranz geben“ wird, so der Oppositionspolitiker. Erdogan wird jedoch ausholen – wie, können sich die erfahrensten Experten nicht ausmalen. Im Istanbuler Stadtrat hat die Regierungspartei AKP weiter die Mehrheit, daran hat sich (noch) nichts geändert.

Fest steht, dass Imamoglu sich gegen alle Taktiken und Lügenbezichtigungen, gegen all die verbale Gewalt, mit der der Regierungschef austeilen wird, stemmen muss. Und in dieser schwierigen Zeit werden ihm 4 741 870 Menschen zur Seite stehen. Wähler, die am 23. Juni 2019 den Anfang vom Ende der Erdogan-Ära eingeleitet haben.

