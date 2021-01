Angst vor dem Super-GAU

Spielen oder nicht spielen? Verschieben oder absagen? Niemals zuvor wurde über eine Handball-Weltmeisterschaft so viel im Vorfeld gegrübelt, gesprochen und gestritten wie über das Turnier in Ägypten. Seit Monaten debattieren Fans, Profis, Trainer und Funktionäre in Deutschland, ob die Gesundheit aller Beteiligten in Nordafrika gewährleistet werden kann. Und vor allem stellen sie sich die Frage: Braucht man in diesen Corona-Zeiten überhaupt eine WM? Noch dazu erstmals im XXL-Format mit 32 statt 24 Mannschaften. Die Antworten sind vielfältig, die Meinungen unterschiedlich, die Perspektiven sowieso. Es gibt – so viel steht fest – kein richtig oder falsch.

Man kann es sehen wie der deutsche Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer, der stets das Turnier befürwortet hat. Der Mannheimer verweist auf das Privileg, dass die Profi-Handballer anders als viele andere eine Möglichkeit haben, ihrem Beruf nachzugehen. Dieses Sonderrecht gelte es seiner Meinung nach zu schätzen. Und wenn wir ehrlich sind: Dagegen lässt sich genauso wenig sagen wie gegen die Auffassung von Nikolaj Jacobsen. Der dänische Weltmeistertrainer und Ex-Coach der Rhein-Neckar Löwen ist davon überzeugt, dass sich der Schutz vor Corona in einer geschlossenen WM-Blase besser und einfacher gewährleisten lässt als im Liga-Spielbetrieb. Damit dürfte er recht haben.

Dem gegenüber stehen mit Verweis auf die Familien die Absagen von gleich vier deutschen Nationalspielern: Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek, Finn Lemke und Steffen Weinhold. Auch der Schwede Lukas Nilsson bleibt lieber zuhause. Seine Meinung: In diesen Zeiten gibt es wichtigere Dinge als die Nationalmannschaft. Und zwar die eigene Familie und den Club. In seinem Fall die Rhein-Neckar Löwen. Gewiss: Niemanden, der das in diesen außergewöhnlichen Zeiten so sieht, kann man ernsthaft vorwerfen, sein Land im Stich zu lassen. Das wäre universeller Unsinn.

Ein hohes Risiko

Allein die Bandbreite des allesamt Nachvollziehbaren zeigt indes, wie wenig es in den nächsten Wochen in der öffentlichen Wahrnehmung nur um den Handball gehen und wie überschaubar der sportliche Wert sein wird. Erst recht aus deutscher Sicht. In Bestbesetzung könnte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason eine Medaille holen. Nun ist der Viertelfinaleinzug das maximal Mögliche, alles andere wäre ein Wunder, weshalb für die Deutschen das Turnier nur eine erste Station auf dem Weg zu den Olympischen Spielen ist. Den Titel in Ägypten machen die anderen unter sich aus.

Doch das ist nicht schlimm. Der Erfolg dieser WM wird sich weder an den sportlichen Leistungen noch an der Medienreichweite oder den Einnahmen bemessen, sondern einzig und allein an der Anzahl der infizierten Spieler. Kurzum: Der Weltverband geht ein hohes Risiko für die gesamte Sportart ein. Denn eines ist klar: Wird diese WM zu einem viralen Super-GAU, gerät der gesamte Handball von der Kreisliga aufwärts komplett in Verruf. Der daraus resultierende Schaden wäre gewaltig – und schlimmer als eine Turnier-Absage.

