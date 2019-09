Angst vor roten Socken

Die Union will einen nationalen Klimakonsens. Das sagt sie schon länger, das schreibt sie auch in einem eigenen Kapitel ihres jetzt beschlossenen Klimaschutz-Papiers. In Wahrheit will sie ihn aber nicht. Denn dieser Konsens soll auf Oppositionsseite nur mit FDP und Grünen hergestellt werden. Das steht auch in dem Beschluss. Also mit Hilfe von Parteien, die irgendwann mal Koalitionspartner sein könnten. Die Linke will man außen vor lassen. Die AfD sowieso.

Absehbar werden die Veränderungen in den nächsten Jahren riesig sein. Doch selbst bei diesem für viele Bürger so elementaren Thema ist die Union nicht in der Lage, ihre ideologischen Scheuklappen abzulegen. Sie bibbert immer noch vor den roten Socken, wie einst in den 1990er Jahren. Keine Zusammenarbeit mit den Linken. Ein schwerer Fehler, den die Partei von Annegret Kramp-Karrenbauer begeht. Denn die Linke vertritt zum Teil die Wähler, die bei all den Klimaschutzmaßnahmen vielleicht das Nachsehen haben werden.

Außerdem könnte die Regierung am Ende die Linke politisch benötigen. Immerhin ist sie derzeit an vier Landesregierungen beteiligt – in Brandenburg, Bremen, Berlin und Thüringen. Dort stellt sie sogar den Ministerpräsidenten. Das hat Gewicht. Auch wenn in Brandenburg die Koalition im Moment neu verhandelt und in Thüringen erst noch gewählt wird. Statt Ideologie braucht es Pragmatismus. Je mehr politische Kräfte beim Klimaschutz in einem Boot sitzen, umso größer wird die Akzeptanz für die Maßnahmen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019