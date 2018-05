Anzeige

Der Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz vom Dezember 2016 wirkt noch immer nach. Im Kampf gegen die islamistische Gefahr spielt die Prävention inzwischen eine große Rolle. Das ist ja kein Wunder. Denn im Fall Anis Amri gab es eine unfassbare Pannen-Serie, die das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden bis ins Mark erschütterte.

Neben den Bundesbehörden haben auch einige der Länder Konsequenzen gezogen und ihre Polizeigesetze verschärft. Zum Teil drastisch wie in Bayern. Aber gerade dieses Beispiel beweist, wie schmal der Grat zwischen Prävention und Willkür ist. Kritiker fürchten bereits den Überwachungsstaat, das mag übertrieben sein, aber das Bundesverfassungsgericht wird sich mit dem Polizeiaufgabengesetz des Freistaats befassen müssen, und es wäre ein Wunder, wenn dieses in all seinen Punkten bestätigt würde.

Der Begriff der „drohenden Gefahr“ ist in Bayern jetzt viel schwammiger als der der „konkreten Gefahr“. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Bürgerrechte hier verletzt werden. Aber es geht nicht nur um Bayern. In Deutschland sind die Bundesländer für die Polizei zuständig. Jedes interpretiert die Anforderungen und die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden unterschiedlich. Die Terrorabwehr mag zwar im Vordergrund stehen, aber der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat mit seinen Äußerungen für Irritationen gesorgt, wonach das Polizeigesetz in Baden-Württemberg nicht nur auf Terror ausgerichtet sei. Will heißen, gibt es erst einmal ein Gesetz, dann kommen schnell Forderungen, es auch auf andere Bereiche auszuweiten.