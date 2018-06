Anzeige

Deutschland ist digital. Diesen Eindruck soll die weltgrößte Computermesse Cebit, die gerade begonnen hat, jedes Jahr aufs Neue verbreiten. Doch er ist falsch.

Bis heute sind Breitbandanschlüsse – also schnelle Internetverbindungen – in manchen Regionen Deutschlands so weit weg wie die Erde vom Mars. Zudem sind viele Unternehmen dabei, den digitalen Umbruch zu verpassen. Entweder weil das „Bewahrertum“ dringend notwendige Veränderungen verhindert. Oder weil schlicht und einfach Fachkräfte fehlen, um Abläufe in der Produktion zu vernetzen.

Für viele Bürger hierzulande ist die Digitalisierung der Angstgegner schlechthin. Es gibt unzählige Studien, denen zufolge Computer Millionen Jobs komplett überflüssig machen werden. Schließlich wollen Maschinen nie in Urlaub fahren. Sie arbeiten oft günstiger, schneller und effizienter als Menschen.