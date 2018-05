Anreiz zum Umsteigen

Anzeige

Sie verringern schließlich den Anreiz, schwere Fahrzeuge mit hohem Spritverbrauch zu kaufen. Zudem wird so der Kostennach-teil geringer, den Elektroautos derzeit gegenüber Wagen mit Verbrennungsmotoren haben. Das begünstigt den Umstieg auf Autos mit sauberen Motoren. Die Mechanismen des Ölmarktes könnten am Ende ein schnelleres Umdenken in der Mobilität erzeugen als Kaufprämien oder kostenlose Parkplätze. Ob es so kommt, ist allerdings lange noch nicht ausgemacht. Klar ist nur, dass scheinbar unerfreuliche Entwicklungen durchaus auch positive Seiten haben können.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.05.2018