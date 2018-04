Ansprüche kommen gut an

Anzeige

Alle Jahre wieder verkündet dieses Musikfestival eine Besuchersteigerung: 47 000 – und das, obwohl das Programm des Heidelberger Frühlings anspruchsvoll und alles andere als anbiedernd ist. Auch anderen Festspielen geht es so. Den beiden Filmfestivals beispielsweise oder dem leider in diesem Jahr begrabenen Mannheimer Mozartsommer. Was sagt uns das? Dass die Menschen in der Region nicht nur dünne Süppchen speisen möchten; Heidelberg hat mit einer inhaltlichen Trilogie zur Aufklärung immerhin durchaus hohe Ansprüche angelegt und versucht, Haltung zu zeigen, sich also gewissermaßen in gesellschaftliche Debatten einzumischen. Dies zum einen. Zum andern aber auch, dass die festen Institutionen sich anstrengen müssen, um bei stets zunehmender „Festivalitis“ nicht auf der Strecke zu bleiben. Theater und Museen kosten viel Geld. Wir brauchen sie genauso wie die Festivals. Das gilt es dort Abend für Abend zu belegen.