Apotheken einbinden!

Es muss etwas passieren. Und zwar zeitnah. Land und Bund können die Pflegeeinrichtungen vor Ort nicht mehr mit den neuen und notwendigen Verordnungen allein lassen. Die Politik muss endlich eine Lösung bieten, wie es gelingen kann, dass Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, unter sicheren Bedingungen Besuch von ihren Angehörigen bekommen können. Und zwar ohne dass Hilfsbedürftige an anderer Stelle auf Unterstützung verzichtet müssen.

Drahtseilakt für Einrichtungen

Derzeit stemmen die meisten Einrichtungen die vorgeschriebenen Schnelltestungen für Besucher mit Personal aus den eigenen Reihen. Heißt: Wer beim Testen hilft, fehlt in der alltäglichen Versorgung. Aber ohne Schnelltests dürfen die Angehörigen nicht zu ihren Liebsten. Die meisten Heime wagen deshalb den Drahtseilakt, sie versuchen, Pflege und Besuche zu gewährleisten. Nicht immer gelingt das. Logischerweise. Es kann nicht funktionieren, wenn Personal fehlt.

Mehr Pflegekräfte kann der Gesundheitsminister auf die Schnelle nicht herbeizaubern, also muss eine Lösung für die Durchführung der Schnelltests gefunden werden. Sie zwingend vorauszusetzen, um die Heimbewohner zu schützen, ist absolut richtig. Daran darf nicht gerüttelt werden. Aber es darf nicht alles auf die Pflegeheime abgewälzt werden.

Der Vorschlag, Apotheken in die Testungen einzubinden, könnte die Lage extrem entspannen. In der Schweiz hat dieses Szenario in den vergangenen Tagen Schule gemacht. Die Testungen werden dort in den Apotheken von speziell dafür geschulten Angestellten durchgeführt und die Ergebnisse schriftlich ausgestellt. Dieser Service muss für Angehörige von Heimbewohnern kostenlos sein, so wie aktuell auch die Testungen vor Ort. Wenn den Pflegeeinrichtungen Stamm-Apotheken in der Nähe zuordnet werden, könnten Listen der Bewohner erstellt, Name der Angehörigen eingetragen und so alle Testungen dokumentiert werden.

Zeit zum Menschsein

Damit wäre es dem schon vor der Pandemie stark belasteten Fachpersonal wieder möglich, sich auf die Bewohner konzentrieren. Denn es gibt auch Menschen, die pflegebedürftig sind und keinen Besuch bekommen. Für sie ist die menschliche Zuwendung des Personals aus allen Fachgebieten der Einrichtung lebensnotwendig. Angestellte in Pflegeheimen funktionieren, aber sie müssen auch die Zeit haben, Mensch sein zu dürfen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020