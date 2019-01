Arbeit fängt jetzt an

Ob die Mitglieder der Kohlekommission bei ihrer entscheidenden Sitzung an Greta Thunberg gedacht haben? Die 16-jährige Schülerin aus Schweden hat als Stimme einer ganzen Generation den Klimaschutz weltweit zum Gesprächsthema gemacht – und zuletzt der globalen Elite aus Politik und Wirtschaft beim Davoser Gipfel ins Gewissen geredet. Seit den Beschlüssen der Kohlekommission vom Wochenende kann jeder Deutsche Thunberg in die Augen sehen und sagen: Wir tun etwas, damit die Welt auch für die nächste Generation ein lebenswerter Ort sein kann. Es ist eine gesellschaftspolitische Großtat.

Was die Energieversorgung angeht, fängt die Arbeit dagegen jetzt erst an – auch für das Grosskraftwerk Mannheim (GKM), Deutschlands größtes Steinkohlekraftwerk. 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet werden. Bis dahin muss eine Reihe offener Fragen geklärt werden. Und dabei geht es nicht um Kleinigkeiten.

Der Ausstieg aus der Stromerzeugung mit Kohle bringt das energiepolitische Zieldreieck – Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit – vollständig aus der Balance. Es ist bisher unklar, wie und ob erneuerbare Quellen den kompletten deutschen Strombedarf decken können. Die Versorgung muss auch unabhängig von Sonne und Wind jederzeit sichergestellt sein, und zwar nicht nur für Haushalte, sondern auch für die Industrie. Die großen Stromspeicher, welche die Kohlekommission dazu unter anderem vorsieht, sind derzeit weit und breit nicht in Sicht. Und dass die Politik Zuschüsse für bezahlbare Strompreise in Aussicht stellt, ist für Verbraucher nur bedingt ein Trost. Der Staat entlastet seine Bürger finanziell in der Regel nur, wenn er an anderer Stelle entsprechend mehr einnimmt.

Im GKM und beim regionalen Anteilseigner MVV Energie sind die Vorbereitungen für den Kohleausstieg längst angelaufen. Zwar empfiehlt die Kohlekommission eine stärkere Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung, also der gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Fernwärme, wie sie das GKM praktiziert. Das ändert aber nichts daran, dass das GKM eine Alternative zum Brennstoff Kohle braucht.

Hier ist Gas die erste Wahl, aber die MVV als regionaler Fernwärmeversorger hat schon erste Schritte eingeleitet, um künftig nicht mehr komplett vom GKM abhängig zu sein – etwa den Anschluss ihres Mannheimer Müllheizkraftwerks an das Fernwärmenetz. Es ist absehbar, dass bei MVV und GKM erhebliche Investitionen folgen müssen, um die Wärmeversorgung von aktuell rund 100 000 Haushalten in der Region ohne Kohle sicherzustellen. Spannend dürfte dabei auch werden, wie stark sich die weiteren GKM-Großaktionäre – die Energiekonzerne EnBW und RWE – engagieren. Beide werden im Zuge des Kohleausstiegs mit genug eigenen Problemen zu kämpfen haben.

