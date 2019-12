Arbeitsstellen in der Region: Gutes Signal

Anhaltende internationale Handelskonflikte, Hängepartie beim Brexit – den Unternehmen der Region steht ein weiteres Jahr voller Unwägbarkeiten bevor. Für viele von ihnen, vor allem in der Industrie, ist das Auslandsgeschäft ein wichtiges Standbein. Das macht eine verlässliche Planung extrem schwer.

Umso erfreulicher ist es, dass die meisten Firmen ihre Beschäftigtenzahlen im Jahr 2020 stabil halten wollen. Ermöglicht wird das trotz der konjunkturellen Schwäche teils, weil den Unternehmen Instrumente zur Verfügung stehen, die sich schon in der letzten Wirtschaftskrise bewährt haben: Arbeitszeitkonten können vorübergehend ins Minus gefahren werden, bei länger anhaltender Auftragsflaute ist Kurzarbeit möglich. Für die Betriebe hat das große Vorteile: Sie können Durststrecken überbrücken, ohne sich von ihren erfahrenen Fachkräften zu trennen – die sie dann bei anziehender Auftragslage wieder mühsam und kostspielig akquirieren müssten.

Das ist umso wichtiger, als viele Unternehmen vor Herausforderungen stehen, die erheblich größer und nachhaltiger sind als eine vorübergehende Konjunkturschwäche. Wirtschaftszweige wie die Autoindustrie oder die Energiebranche stecken in einem tiefgreifenden Wandel, der neue Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle erfordert.

Dazu braucht es gute Mitarbeiter. In vielen Betrieben werden sich die Belegschaften stark verändern, selbst wenn die Größe stabil bleibt. Arbeitsprofile wandeln sich, Tätigkeiten fallen weg, neue kommen hinzu. Hier gilt es, die Beschäftigten so gut wie möglich mitzunehmen – vor allem durch Qualifizierung. Nur wer im Wettbewerb um die besten Köpfe gut aufgestellt ist, schafft es erfolgreich in die Zukunft.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.12.2019