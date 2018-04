Anzeige

Als Nikol Paschinjan die Hände hochhält, mit dem schon zerrissenen Verband, feiern ihn die Armenier als ihren Hoffnungsträger. Es ist sein Tag mit einem Megafon und Zehntausenden Demonstranten am Platz der Republik in Eriwan. Der Oppositionspolitiker und seine Mitstreiter haben das erreicht, wofür sie seit Tagen auf die Straße gegangen waren: den Rücktritt des Ministerpräsidenten Sersch Sargsjan.

Samten hatten sie ihre „Revolution“ genannt – und waren von vielen politischen Beobachtern dafür belächelt worden. In Zeiten politischer Zuspitzung quer durch die Welt könne es nichts Samtenes mehr geben, hieß es. Armenien aber hat tatsächlich gezeigt, dass die Politik Zugeständnisse macht, wenn das Volk es laut einfordert. Ohne Blutvergießen. Es ist eine interessante Wendung in diesem konfliktreichen Land an der Grenze zur Türkei, zu Aserbaidschan, Iran, Georgien. Die Armenier wissen, dass sie außenpolitisch und wirtschaftlich von Russland vollkommen abhängig sind. Es war ihnen nie, wie beispielsweise den Demonstranten in der Ukraine, um die Zugehörigkeit zu Europa gegangen. Es geht ihnen um die Arroganz ihrer machtbesessenen Politiker. Diese haben sie ein wenig durchbrochen.

Doch sie machen den Fehler, wie auch andere post-sowjetische Länder, auf eine Art Messias zu setzen. Es ist nicht eine Einzelperson, die das Land vor allem Übel rettet. Nicht Nikol Paschinjan. Es ist ein ganzes System, das verändert werden muss. Die politische Opposition braucht einen langen Atem. Doch sie erstickt oft und schnell an der Machtfülle der bestehenden Politik.