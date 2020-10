Arsenal verschärfen

Schon wieder ein brutales Terrorattentat mit islamistischem Hintergrund. Wieder ging ein junger Mann mit einem großen Messer auf seine Opfer los, „Allahu Akbar“ brüllend. Und erneut ist es in Frankreich passiert, zum dritten Mal in wenigen Wochen. Diesmal war Nizza der Tatort – die Stadt, in der ein Mann 2016 am Nationalfeiertag, dem 14. Juli, mit einem Lastwagen über die Strandpromenade

...