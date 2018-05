Atmosphäre reißt mit

Anzeige

Wenn Menschengruppen scharenweise in gleichen Trainingsanzügen durch Straßen ziehen, Busse und Straßenbahnen bevölkern, manchmal etwas laut, aber immer gut gelaunt sind, dann kann das nur eines heißen: Es ist Turnfest. Auch in Weinheim werden sich nicht wenige die Augen reiben, wenn vom kommenden Mittwoch bis Sonntag die Bevölkerung um 12 300 Personen wächst. Zumal Turnerinnen und Turner in einer mittelgroßen Stadt deutlich mehr auffallen als in einer Metropole.

Doch all diejenigen, die bislang noch nicht in Berührung mit Turnfesten gekommen sind, werden bald ein zweites Mal staunen: Darüber, dass so viele Menschen, die zumeist in Gemeinschaftsquartieren in Schulen untergebracht sind, so friedlich und freundlich miteinander umgehen. Verstärkter Polizeieinsatz wird ganz gewiss nicht nötig sein, denn für Randale ist kein Platz.

Das war vor fünf Jahren beim Internationalen Deutschen Turnfest in Mannheim und der Metropolregion nicht anders. Auch da standen Außenstehende dem bunten Völkchen Turnerfamile erst fremd gegenüber, um sich dann von der ganz besonderen Fest-Atmosphäre mitreißen zu lassen: dem gelungenen Miteinander von Generationen; dem Wettkampf gegeneinander, in dem Siegen nicht alles ist; der neidlosen gegenseitigen Bewunderung für relative und absolute Leistungen und der großen Lust am gemeinsamen Feiern.