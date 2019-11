Attraktion in der City

Wer einmal auf dem historischen Balkon in P 5 gestanden, nach unten geblickt und das erhabene Gefühl mit dem quirligen Treiben auf der Fußgängerzone in sich aufgesogen hat, wird sofort beeindruckt und begeistert sein. Es ist eine schöne Geschichte, dass AppelrathCüpper und Peppino Burgio – mit Unterstützung der Vetter-Stiftung und der Behörden – ihre Idee und ihr Engagement so durchgezogen

...