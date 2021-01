Attraktives Konzept

Jede Kleinstadt, ja fast jedes Dorf hat inzwischen sein Heimatmuseum. Mannheim verfügt über viele Museen – aber nirgendwo wird die Stadtgeschichte komplett dargestellt. Das Technoseum beleuchtet einzelne Aspekte, die Reiss-Engelhorn-Museen erinnern an die große Zeit des Nationaltheaters, zeigen beeindruckende Kunst aus der Ära der Kurfürsten oder präsentieren sehr schön die „Belle Époque“ mit der Aufbruchstimmung an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Eine Gesamtdarstellung, ein Überblick mit richtiger Einordnung – all das fehlt indes. Das ist schon lange ein Manko.

Als 2014 die Entscheidung fiel, den Ochsenpferchbunker für das Stadtarchiv zu nutzen, wollte man den Zustand beenden. So entstand zugleich die gute Idee, dort nicht nur Akten zu lagern. Schließlich ist der Bunker selbst ein Exponat, ein Mahnmal für den Krieg und seine Folgen.

Lange musste man nun auf das Konzept warten, wie hinter den dicken Betonmauern die Stadtgeschichte lebendig werden soll. Es war schnell klar, dass das nicht der passende Ort ist, einfach nur ein paar Vitrinen mit Exponaten aufzustellen, Möbel und Bilder zu zeigen. Doch unter der „virtuellen Zeitreise“, die angekündigt wurde, konnte man sich lange nicht wirklich etwas vorstellen.

Jetzt liegen die Entwürfe vor – noch nicht fertig, aber schon sehr faszinierend. Es sieht so aus, dass hier die Chance genutzt wird, Stadtgeschichte mit modernen Medien sowie attraktiver und begreifbarer denn je darzustellen. Auf die Fertigstellung darf man sehr gespannt sein.

