Auch hier ist Hilfe nötig

Die Vorkehrungen zum Schutz vor dem Coronavirus haben Auswirkungen auf gefühlt alle Bereiche, fast immer auch finanzielle. Davon sind die Vereine nicht ausgenommen. Das Leben dort steht still, Ausgaben für Klubheime laufen weiter, Einnahmen durch Veranstaltungen aber bleiben aus. Es ist klar, dass sich die Politik nicht um alles gleichzeitig kümmern kann und dass sie erstmal schaut, wie sie die Wirtschaft vor größerem Schaden bewahrt. Die Vereine darf sie dabei aber nicht vergessen, der CDU-Antrag jüngst im Gemeinderat war daher wichtig.

Die finanzielle Lage in den einzelnen Vereinen ist unterschiedlich, vieles hängt auch davon ab, wie lange die Corona-Beschränkungen noch dauern. Bei manchen Klubs springen vielleicht Mitglieder mit Geldspritzen ein. Vereine mit Hauptamtlichen wiederum können Kurzarbeit beantragen und kommen auch für das Landes-Soforthilfeprogramm für Unternehmen in Frage. Und speziell für Sportvereine kündigt das Land bei Bedarf einen Notfallfonds an. Doch auch jenseits des Sports gibt es viele Vereine, deren Existenz auf dem Spiel steht. Für sie müssen sich Bund, Land und Kommune ebenfalls schnell ein Hilfssystem überlegen – auch wenn sie nicht jeden werden retten können.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020