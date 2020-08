Auch kleine Beiträge wichtig

Macht Freude und obendrein schmeckt er sogar noch gut: Immer mehr Menschen haben Spaß an selbstproduziertem Honig. Und Miet-Bienen in einem Industriegebiet sind sicher eine Bereicherung. Besonders für den Ertrag der Obstbäume in der Nachbarschaft, den sie mit ihrer Bestäubungsleistung deutlich erhöhen können.

Aber auch die emsigen Sammler und Wabenbauer müssen sich ernähren. Und nicht

...