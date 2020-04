Auf Abstand gehen

Täglich um 17 Uhr schlägt für Zuschauer der US-Nachrichtenkanäle die Stunde, ihre geistigen Schutzmasken anzulegen. Denn kurz darauf tritt einer vor die Kameras, der mit der Autorität des Präsidentenamts Dinge verbreitet, die so toxisch wie der Covid-19-Erreger selbst sind. Während die Reporter im Weißen Haus längst sozialen Abstand halten, schützen Amerikas TV-Sender ihre Zuschauer nicht vor der Ansteckungsgefahr, die vom Virus der Desinformation ausgeht. Ungefiltert übertragen sie die zweistündige Corona-Show Trumps.

Dieser versucht sich in der Pandemie wahlweise in der Rolle des Kriegspräsidenten, Medienkritikers und Cheerleaders. Und entpuppt sich dabei als ein in der Krise überforderter Reality-TV-Entertainer. Sein Anspruch auf „totale Autorität“ löst Empörung, aber keine echte Besorgnis aus. Ein Führer, der nicht einmal Watte-Stäbchen für Corona-Test-Kits beschaffen kann, überzeugt nicht als Autokrat. Jeder halbwegs aufmerksame Zuschauer ahnt, dass Trump seine Corona-Show benutzt, Nebelkerzen zu zünden, die den Blick vom Versagen seiner Regierung in der Jahrhundertkrise ablenken sollen. Dass die Medien dagegen immer noch keine Immunität aufgebaut haben, und ihre kostbare Sendezeit und Druckspalten dafür hergeben, ist tragisch. Als geradewegs tödlich könnte sich die ungefilterte Wiedergabe von Desinformationen über die Pandemie selbst erweisen. Dutzende Male promotete Trump über den Rat seiner eigenen Experten hinweg ein Malaria-Medikament als Wundermittel gegen das Virus. Nun liefert eine Studie unter Kriegsveteranen den Nachweis, dass Trumps Wunderpille nicht nur keinen Nutzen hat, sondern die Sterblichkeit erhöht. Nach seinen – nach eigenen Worten sarkastisch gemeinten – Überlegungen, sich zum Schutz gegen Covid-19 Desinfektionsmittel zuzuführen, gab es öffentliche Warnungen. Anders als der US-Nachrichtensender Fox ist der Präsident gegen Klagen von Angehörigen der Opfer geschützt. Weshalb er ungestraft seine Experten unterminieren und zum Widerstand gegen Maßnahmen in hart von Corona betroffenen Bundesstaaten aufstacheln kann.

Die Starmoderatorin Rachel Maddow appelliert an die Verantwortlichen in den Medien, auf Abstand zu dem „Super-Spreader“ im Weißen Haus zu gehen. Alle Sender sollten aufhören, Trumps Corona-Show live zu übertragen, weil dies Menschenleben koste. Inmitten einer tödlichen Pandemie müssen Journalisten sich ihrer Verantwortung bewusst werden, nach Wahrheit zu streben statt den Virus der Desinformation unbewusst zu verbreiten.

Montag, 27.04.2020