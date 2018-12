Auf Dauer zu wenig

Es ist der nächste Tiefschlag für eine eh schon gebeutelte Nachbarschaft. Das Aus für die Konditorei Wissenbach trifft die Familie hart, die nach mehr als 80 Jahren vor den sich ändernden Umständen im Stadtteil kapitulieren muss. Das ist wirtschaftlich und emotional bitter. Sie trifft aber auch all diejenigen, die immer noch hoffen, dass jemand oder etwas den Abwärtstrend der Mittelstraße und mit ihr der gesamten Neckarstadt-West stoppen kann. Denn klar ist: Negative Schlagzeilen wie diese (es sind ja nicht die ersten) erschweren es allen, die hart daran arbeiten, das Quartier vor dem Verfall zu retten. Ja, es gibt sie glücklicherweise: die Menschen mit Ideen und Visionen, die Beispiele für gelungene Projektarbeit des Quartiermanagements, die Programme der Stadt. Der Kiosk am Neumarkt, ein neues Café an der Ecke Laurentiusstraße, der barrierefreie Umbau des ehemaligen Sparkassen-Gebäudes, in dem bald der Bürgerservice einziehen soll – es passiert etwas. Doch all das wird auf Dauer nicht reichen, wenn die Bürger den Stadtteil als verroht und unsicher wahrnehmen. Das tun (zu) viele – und meiden ihn, als Wohnheimat oder Ausgehviertel. Erst wenn dieser Teufelskreis durchbrochen ist, können aus gut gemeinten Ansätzen dauerhafte Lösungen werden.

