Auf dem Pulverfass

Es ist heftig derzeit: Seit einer Woche, als der Einmarsch der türkischen Soldaten im kurdischen Teil Syriens begann, „kommen wir nicht mehr aus den Stiefeln“, sagt ein Polizist. Jeden Tag gab es bisher eine Kundgebung mit mehreren hundert Kurden. Am Sonntag, als offiziell keine Versammlung angemeldet war, kam es zu einer spontanen Aktion. Schnell wurden 21 Streifenwagen zusammengerufen.

Denn die Nervosität ist enorm hoch. Demonstrationen von Kurden gelten in Mannheim aus zwei Gründen als ganz besonders heikel. Einmal erlebten die Polizisten hier schon mehrfach plötzliche Ausschreitungen allein von kurdischer Seite. Zudem leben in Mannheim zahlreiche nationalistisch gesinnte Türken, die das Anliegen der Kurden strikt ablehnen, ja sie als Feind betrachten. Daher müssen sich die Beamten stets mit starken Kräften bemühen, dass es in dieser aufgeheizten Situation keinesfalls zu einem Aufeinandertreffen dieser Gruppen kommt. Damit wird die große Weltpolitik auf ihrem Rücken ausgetragen – denn sie stehen immer dazwischen, fühlen sich wie auf einem Pulverfass.

Zumindest die letzten Tage ist es, zum Glück, trotz der schlimmen Vorkommnisse an der syrisch-türkischen Grenze in Mannheim friedlich geblieben. Hoffen wir, dass es so bleibt. Denn wer von fanatischem Hass geprägte Gewalt ausübt, erweist nicht nur dem Anliegen seines Volkes einen schlechten Dienst, er verwirkt auch das Grundrecht der Versammlungsfreiheit.

