Auf dem richtigen Weg

Mitunter mutet es an wie der Kampf gegen Windmühlen. Bei ihren vielfältigen Versuchen, die Chancen benachteiligter Jugendlicher zu erhöhen, lässt die Stadt nicht nach. Ganz im Gegenteil: Sie intensiviert sie – angefangen vom frühkindlichen Bereich bis in die Übergangsphase Jugendlicher in den Beruf. Es gibt zwar kleine Erfolge, etwa der Trend zu höheren Abschlüssen auch bei Migranten. Aber die Schere klafft nach wie vor weit auseinander: zwischen Stadtteilen, zwischen Familien mit viel und wenig Geld, zwischen Familien mit Migrationshintergrund und anderen.

Hin und wieder muss die Versuchung groß sein, zu sagen: Es bringt doch alles nichts. Dass die Verwaltung sich stattdessen herausgefordert sieht, nach immer neuen Wegen zu mehr Bildungsgerechtigkeit zu suchen, ist hoch anzuerkennen. So wird die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen stetig enger – mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche von der Krippe bis zum Beruf ganzheitlich zu begleiten. Letztlich gibt es dazu aber auch keine Alternative – wenn man dem hehren Ziel, auf dem Weg in die Zukunft „kein Kind zu verlieren“, zumindest näherkommen möchte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019