Auf dem Trockenen

Der Einsatz für die Bewässerung der Stadtbäume wird wegen der Hitzewelle jetzt noch einmal verstärkt – das ist erfreulich und zeigt, dass die Stadtverwaltung, wenn’s nötig ist, auch rasch handeln kann. Allerdings: Die Abläufe sind auch eingespielt, 2020 ist bei weitem nicht der erste Hitzesommer, der zusätzliche Bewässerung für die Stadtbäume notwendig macht.

Dort, wo es wahrscheinlich nur um ein paar tausend Liter Trinkwasser zusätzlich für Besucher der Innenstadt geht, klemmt es bereits seit zwei Jahren – das ist unverständlich und eigentlich nicht akzeptabel. Fünf simple Trinkwasserbrunnen können nicht eingerichtet werden? Was ist da los? Dass das ganze Projekt jetzt auch noch wegen der Corona-Probleme stecken geblieben ist, hängt ja vor allem damit zusammen, dass man – trotz der allseitigen Bekundung der guten Absicht – im Rathaus einfach nicht weitergekommen ist. Das ist bedauerlich: Außer den beiden Trinkbrunnen am Wasserturm und den Brunnen an den Wasserwerken gibt es eben immer noch kein freies Trinkwasser in Mannheim.

Dabei wäre es gerade jetzt bei der Hitze dringend nötig. Mannheim braucht also mehr Wasser. Und das jetzt bitte schnell.

