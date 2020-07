Zugegeben: Der Siegerentwurf für den Neubau der Mannheimer Stadtbibliothek kommt auf den ersten Blick etwas unscheinbar daher. Vor allem im großen Umfeld der Quadrate wirkt das weiße Modell zunächst etwas verloren. Es entfaltet seinen Charme aber auf den zweiten Blick. Denn Bruno Fioretti Marquez lassen dem Areal Luft und Raum zum Wirken, was in den Quadraten gar nicht so einfach ist: Der

...