Auf der ganz großen Bühne

Dass Dennis Schröder über ein riesiges Selbstvertrauen verfügt, ist bekannt – und das wird der beste deutsche Basketballer auch brauchen, um im Team von NBA-Champion Los Angeles Lakers den hohen Erwartungen entsprechen zu können. Hinter den Superstars LeBron James und Anthony Davis ist für den 27-Jährigen bei der angestrebten Titelverteidigung die Rolle als dritte Kraft vorgesehen, das ist ein immenser Vertrauensbeweis, der dem Braunschweiger den Sprung auf die ganz große Bühne beschert.

Nach seinen Stationen in Atlanta und Oklahoma steht Schröder jetzt beim FC Bayern der NBA im Rampenlicht. Es ist seine große Chance, der ganzen Welt seine Qualitäten zu zeigen, nachdem ihn in der Vergangenheit immer wieder Zweifel begleiteten.

Doch der Aufbauspieler ist auf und außerhalb des Spielfelds gereift. Längst richtet sich sein Fokus ganz auf den Profisport und seine Familie. Schröder ist endgültig bereit für eine Führungsrolle – bei den Lakers und erst recht in der Nationalmannschaft, in der er früher mit seinen Extravaganzen ab und an aneckte.

Der Schritt nach Hollywood hat aber nicht nur für ihn persönlich auch einen sehr bitteren Beigeschmack. Bei einem normalen Verlauf der NBA-Saison mit den Lakers wird der Deutsche – der Olympia als seinen größten Traum bezeichnet – das Qualifikationsturnier der DBB-Auswahl verpassen. Und ohne Schröder tendieren die Chancen der deutschen Korbjäger auf ein Tokio-Ticket gegen Null.

