Auf der Jagd

Der Auftritt des FC Bayern München zum Rückrundenstart war eine Machtdemonstration, die an die Dominanz der vergangenen Jahre erinnerte. Was der Rekordmeister beim Sieg über die TSG Hoffenheim in der ersten Halbzeit zeigte, hat die Konkurrenz im Titelrennen beeindruckt. Borussia Dortmund darf sich angesichts dieser Kampfansage des FC Bayern keine Schwächephase leisten – und auch Jürgen Klopps FC Liverpool wird im Achtelfinale der Champions League auf einen gefährlichen Gegner treffen.

Natürlich haben die Münchner in Sinsheim im zweiten Abschnitt teilweise ihre Stabilität verloren, doch im entscheidenden Moment waren sie da. Niko Kovac hat die richtigen Entscheidungen getroffen, indem er die Hoffnungsträger Leon Goretzka und Niklas Süle in der Hierarchie beförderte. Der Ex-Schalker Goretzka, der in München lange seine Rolle suchte, war diesmal als torgefährlicher Spielmacher der X-Faktor.

Total fokussiert

Die ambitionierten Hoffenheimer bekamen von der Kovac-Elf, die total fokussiert und als geschlossene Einheit auftrat, eine Lektion erteilt. Wenn die Kraichgauer die angepeilten Europapokalplätze erreichen wollen, muss vor allem in den Bereichen Aggressivität und Zweikampfverhalten eine Steigerung her. Aber auch der taktische Masterplan von Trainer Julian Nagelsmann ist nicht aufgegangen.

Kovac hatte die besseren Ideen. Der frühere Frankfurter befindet sich auf dem richtigen Weg. Der 47-Jährige wirkt souverän und setzt konsequent auf das Leistungsprinzip – damit hat er sich in München Respekt verschafft.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019