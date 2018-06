Anzeige

Für die grün-schwarze Landesregierung ist der neue Luftreinhalteplan ein echter Stresstest. Zeitweise galt der Streit um Fahrverbote für Autos mit älteren Dieselmotoren sogar als Stolperstein für die Koalition. Zwar bewegt sich die Politik in Stuttgart noch auf der Kriechspur. Aber inzwischen macht sich auf beiden Seiten der Koalition ein neuer Pragmatismus breit.

Die CDU fügt sich in das Unvermeidliche von Fahrverboten in Stuttgart. Es geht nur noch um die Fragen, mit welchen Fristen und für welche Fahrzeuggruppen die freie Fahrt in der Umweltzone zu Ende sein wird. Auch bei den Grünen gewinnen allmählich die Realisten die Oberhand. So watscht die vom Grünen Fritz Kuhn regierte Stadt die Verkehrsplaner des Landes im Haus von Grünen-Minister Winfried Hermann ab, die ausgerechnet an der Messstelle mit den höchsten Schadstoffwerten eine Busspur auf Kosten der Autos vorbereiten. Weitere Staus, höhere Luftbelastung und damit zusätzlicher Ärger wären programmiert. Die Bundesregierung macht sich derweil einen schlanken Fuß. Sie lässt die Länder und Städte allein mit dem Umweltproblem. Die erhoffte blaue Plakette zur Kennzeichnung sauberer Diesel wird es nicht geben. Auch mit der Nachrüstung von teuren zusätzlichen Katalysatoren will dort niemand die Konzerne behelligen. Bei Fahrverboten schlagen sich halt die meisten Politiker in die Büsche.