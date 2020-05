Die Politik hat ihr Okay gegeben – und doch ist die Geschichte der um ihre Existenz zitternden Fußball-Bundesliga in Zeiten der Corona-Krise noch lange nicht zu Ende erzählt. Die Zustimmung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihren Kollegen hat vielmehr etwas von einem Cliffhanger, den es am Ende jeder guten Fernsehserie gibt: Der Zuschauer ist gespannt, was in der nächsten Folge passiert. Und das gilt – völlig unabhängig vom eigentlich kaum noch relevanten sportlichen Ausgang – nun auch für die deutschen Fußball-Clubs.

Die Bundesliga hat ein Hygiene-Konzept erstellt, dessen Funktionsfähigkeit die Verantwortlichen wochenlang mit missionarischem Eifer beschworen. So ganz nach dem Motto: Wenn wir es oft genug erzählen, glauben wir es auch. Dann wird aus dem Wunsch Wirklichkeit. So läuft das zwar oft in der Traumfabrik Bundesliga. Aber diesmal? Bewähren sich die Maßnahmen in der Praxis? Das ist längst nicht sicher. Und noch immer haben die Gesundheitsämter das letzte Wort. Die Liga bewegt sich also auf dünnem Eis.

Ausweg oder Sackgasse

Denn nach wie vor hat das Konzept einen großen Schwachpunkt. Es sieht vor, dass sich ein Spieler bei einem positiv ausgefallenen Corona-Test in Quarantäne begeben muss, nicht aber die ganze Mannschaft. Man stelle sich also vor, dass irgendein Profi des FC Bayern positiv getestet wurde, nachdem er zwei Tage zuvor gegen Borussia Dortmund auf dem Feld stand und bis dahin auch stets gemeinsam mit seinen Kollegen trainiert hat. Sollte so etwas passieren, was nun wirklich nicht auszuschließen ist, kann das Virus im wahrsten Sinne des Wortes ganz schnell die Bundesliga infizieren, sie vielleicht sogar endgültig für längere Zeit außer Betrieb setzen.

Es mag sein, dass es so weit nicht kommt. Vor zwei Monaten hat aber auch noch niemand gedacht, dass das ganze Land wochenlang stillsteht. Insofern hat die Liga gerade vielleicht keinen Ausweg gefunden, sondern eine Sackgasse.

