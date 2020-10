Auf ein Neues!

Es ist ein Vierteljahrhundert her, dass der damals noch recht junge Baubürgermeister Lothar Quast mit einem heiß umstrittenen Projekt von sich reden machte. „Verkehrsentwicklungsplan“ nannte sich das Ding, und es umfasste eine Unterbrechung der Durchfahrtsmöglichkeit in der Kunststraße in Höhe der Breiten Straße. Der Verkehrsversuch war hoch umstritten und wurde nach wenigen Wochen abgebrochen – Staus und Umsatzeinbußen im Einzelhandel waren die Folgen der sogenannten Sperrung, die eigentlich keine war.

Für Lothar Quast, der zum Jahresende altersgemäß aus dem Amt scheidet, schließt sich in diesen Tagen ein Kreis: Im zweiten Anlauf und mit starkem Rückenwind aus dem Gemeinderat könnte jetzt gelingen, was damals scheiterte: Ein Verkehrskonzept für die Quadrate, das den notwendigen Autoverkehr nicht ausschließt und gleichzeitig neue Räume eröffnet für Fußgänger und Radfahrer. Es bedurfte letztlich des – lange überfälligen – Einschwenkens der CDU, um die Weiterentwicklung der Innenstadt jetzt anzugehen. Dass dies nun gerade mitten in der besonders den Handel treffenden Corona-Pandemie geschieht, birgt hohe Risiken: Den Geschäften, die mehr denn je unter Konkurrenzdruck durch den blühenden Online-Handel stehen, darf die Politik auf keinen Fall noch weitere Probleme bereiten.

Die jetzt angepeilten Veränderungen können sich sehr wohl zugunsten des Handels auswirken. Denn die Erreichbarkeit der Stadt auch mit dem Auto ist eine Sache. Das, was man dort dann erlebt, wenn man erst einmal da ist und sein Auto abgestellt hat, die andere. Hohe Aufenthaltsqualität ist kein hohles Schlagwort: Die Kunden sollen gerne kommen und ihr Geld ausgeben. Schöne Plätze, ordentlich angelegte Grünanlagen, einladende Gastronomie und ein attraktives Veranstaltungsprogramm müssen ineinandergreifen, damit die Handelsmetropole Mannheim durchstarten kann, sobald Corona überstanden ist.

Die Anzahl der Autos in der City sinkt übrigens seit Jahren stetig. Hier mit Augenmaß ein wenig nachzuhelfen, könnte den Erfolg bringen – wenn die Ideen von damals jetzt richtig umgesetzt werden. Auf ein Neues!

