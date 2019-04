Auf gutem Weg

Nach den Ausschreitungen im Mai 2018 forderte nicht nur der Vorsitzende des Fan-Dachverbandes, Achim Schröder, die Ultras müssten „sich nun selbst reinigen“ – und sich von den Chaoten trennen, die damals den folgenschweren Spielabbruch durch das Zünden von Pyrotechnik wesentlich verursacht hatten.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die kleineren Pyro-Vorfälle bei den Aufstiegsfeierlichkeiten am Wasserturm nicht mit den Vorkommnissen beim Relegations-Rückspiel gegen Uerdingen zu vergleichen sind – und das ist auch gut so. Doch klar ist ebenfalls, dass Rauchtöpfe und Bengalos manche dunklen Bilder in Erinnerung rufen, die der Verein unbedingt loswerden will – und die am Samstag immerhin ausreichten, um einige Passanten zu ängstigen.

Der Verein und seine Fans sind generell jedoch in vielerlei Hinsicht auf einem guten Weg in einer bessere Zukunft, den es konsequent weiter zu gehen gilt. Im jüngsten Bürgerbarometer sahen immerhin 50 Prozent der Befragten im SV Waldhof einen positiven Imageträger. Alle Beteiligten sollten dafür sorgen, dass dieser Wert weiter steigt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019