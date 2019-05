Auf gutem Weg

So gut wie nie zuvor – mit fünf Siegen aus sieben Spielen hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Slowakei eine historische Vorrunde hingelegt. Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm ist im Viertelfinale gegen Tschechien zwar Außenseiter, unterm Strich bleibt aber schon jetzt festzuhalten: Das DEB-Team hat den Rückstand zu den Topnationen verkürzt. Es kann die Großen nicht nur ärgern, sondern an einem guten Tag auch schlagen.

Das Abschneiden in der Slowakei gibt den Status quo des deutschen Eishockeys viel realistischer wieder als der Olympia-Erfolg 2018. Klar, die Silbermedaille von Pyeongchang hat der Sportart eine viel größere mediale Aufmerksamkeit beschert als das starke WM-Abschneiden. Vor einem Jahr waren die Kräfteverhältnisse im Welt-Eishockey aber völlig verwässert, weil die Superstars bei Olympia nicht dabei waren, sondern in der NHL weiterspielen mussten.

Der Deutsche Eishockey-Bund ist vor einigen Jahren mit der Vision angetreten, ab 2026 bei Großereignissen um Medaillen mitspielen zu können. Es ist fragwürdig, ob dieses hohe Ziel erreicht werden kann, der eingeschlagene Weg stimmt aber.

Zudem lassen einige Parameter darauf hoffen, dass der Erfolg in der Slowakei keine Eintagsfliege bleibt: Die deutschen Juniorenmannschaften U 20 und U 18 sind in die Eliteklasse zurückgekehrt, das Trainerteam wurde kontinuierlich professionalisiert und mit dem Fünf-Sterne-Nachwuchskonzept werden die Clubs dazu angehalten, die Basisarbeit zu intensivieren.

Trotz aller positiver Ansätze bleibt festzuhalten: Deutschland kann nur dann im Konzert der Großen mitmischen, wenn Ausnahmekönner wie Leon Draisaitl zur Verfügung stehen. Das Reservoir an Topspielern wird aber größer. Das zeigt nicht zuletzt Mannheims Moritz Seider.

