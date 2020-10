Glaube keiner Pressemitteilung, die du nicht selbst geschrieben hast. Diesen Rat sollten zurzeit die Eishockey-Fans in Deutschland beherzigen. Es liegt im Trend, dass DEL-Clubs ihre Spieler an internationale oder unterklassige deutsche Vereine verleihen. Oft ist dann zu lesen, dass es sich um eine Win-win-Situation handle, also alle Seiten davon profitieren würden: der abgebende Club, weil er inmitten der Corona-Pandemie Geld spart; der aufnehmende, weil er Verletzungsausfälle kompensieren kann; und der Profi selbst, weil er Spielpraxis sammeln und seinem Beruf nachgehen kann.

So naiv, diese Sprachregelung ungeprüft zu übernehmen, darf niemand sein. In der DEL2 gibt es Vereine, die sich Verstärkung aus dem Oberhaus nicht leisten können oder wollen. Schnell ist von einer Wettbewerbsverzerrung die Rede. Schließlich weiß niemand, wie lange die DEL-Spieler bleiben. Auch der vermeintliche Vorteil, Aushängeschilder gewonnen zu haben, verpufft – leider. Unter normalen Umständen wäre das richtig: Die Eishockey-Jungs sind Stars zum Anfassen und sich für keine Autogrammstunde zu schade. Die Auswirkungen der Pandemie machen dem aber einen Strich durch die Rechnung. Spiele und Spieler gibt es zum größten Teil nur auf dem Bildschirm zu bestaunen.

Ein Strukturproblem

Die Leihgeschäfte legen viel mehr das Strukturproblem der DEL offen. Viele Organisationen sind auf Kante genäht, eine vom Coronavirus ausgelöste Krise sieht der Budgetplan nicht vor. Insofern überrascht es nicht, dass vor allem jene Clubs Leihgeschäfte einfädeln, die für das Mitte November startende Vorbereitungsturnier abgesagt haben und deren Teilnahme an einer möglichen DEL-Saison ab dem 18. Dezember noch unsicher ist.

Dazu gehört mit den Kölner Haien auch ein vermeintlicher Branchenriese. Dem Club soll kurzfristig eine Million Euro fehlen – aus diesem Grund laufen Moritz Müller und Marcel Müller vorübergehend in Kassel auf.

