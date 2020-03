Auf Rücken der Fans

Der Blick zurück sorgt für nostalgische Gefühle. Ruhrpott-Reporter Werner Hansch haute in der legendären Radio-Schlusskonferenz immer mal einen denkwürdigen Spruch raus. „Wenn Sie dieses Spiel atemberaubend finden, haben sie es an den Bronchien“, zum Beispiel. Und Heribert Fassbender begrüßte eine Stunde später mit der Begeisterung eines Lateinlehrers vor der „De bello Gallico“-Klausur zu den Spielzusammenfassungen in der ARD-Sportschau: „Guten Abend, allerseits.“

Aber die übersichtlichen alten Zeiten sind unwiderruflich vorbei – und das ist auch besser so. Die Übertragungsrechte an der Fußball-Bundesliga sind bei den Sendern und Streamingdiensten zu einem extrem begehrten Gut geworden. Der Milliardenpoker, der in diesen Tagen für die Pakete ab der Saison 2021/2022 gestartet ist, spült den Clubs immer neue Rekordeinnahmen in ihre Kassen. Die Vereine sind die großen Profiteure einer Entwicklung, die allerdings auf dem Rücken der Fans ausgetragen wird.

Zwar ist mittlerweile – im Gegensatz zu den Zeiten von Hansch und Faßbender – jede Partie aus 1., 2. und 3. Liga live und in voller Länge zu sehen. Für die Vollverpflegung benötigt man aber auch drei Bezahlabos, bei Sky, DAZN und MagentaSport. Wenn jetzt auch noch potenzielle Interessenten wie Amazon oder Google ernstmachen, könnte das für den einzelnen Fan kostspielige Chaos irgendwann perfekt sein. Enorm unter Druck geraten ist vor allem der einstige Platzhirsch Sky, der seine Abos nach dem Verlust der Champions League ohne die attraktiven Bundesliga-Rechte kaum noch loswerden dürfte. Die gebührenfinanzierten öffentlichen-rechtlichen Sender wiederum müssen aus politischen Gründen darauf achten, dass sie für die Zweitverwertungsrechte keine unmoralischen Summen zahlen.

Und wer seinen Lieblingsverein am liebsten live im Stadion sieht, kommt im modernen Fußball ohnehin ganz am Ende der Nahrungskette. Der ungeliebte Montagstermin wird durch zehn Partien am Sonntagabend um 19.30 Uhr ersetzt – für Auswärtsfans keine große Verbesserung.

