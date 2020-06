Aufarbeiten!

Der französische Kinofilm „Die Wütenden – Les Misérables“ von 2019 war ein großer Erfolg. Dabei deckt er, basierend auf wahren Begebenheiten, ein unerträgliches Ausmaß an Gewalt und Perspektivlosigkeit in manchen Banlieues – Vororte, die oft soziale Brennpunkte sind – auf. Eine der Hauptrollen spielt ein weißer Polizist, der sich aufführt wie ein selbstherrlicher Sheriff und sogar behauptet: „Das Gesetz bin ich.“ Die Rache der missachteten, an kein Gesetz mehr glaubenden Jugendlichen fällt fürchterlich aus.

Tatsächlich hat Frankreich ein Problem mit polizeilicher Gewalt und Willkür, deren Opfer meist Schwarze und Maghrebiner sind. Dies wird sogar staatlich gedeckt, was die Fälle der beiden jungen Männer Adama Traoré und Lamine Dieng belegen, die unmittelbar nach ihren Festnahmen starben. Ihre Familien kämpfen mithilfe medizinischer Gutachten um die Aufdeckung der Wahrheit.

Doch der Rassismus betrifft nicht nur die Polizei. Im Land der „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ erscheint es immer noch völlig normal, dass der Zugang zu Jobs, Ausbildung und Wohnungen nicht derselbe für alle ist. Ganz selbstverständlich werden weniger angesehene Arbeiten, ob im Supermarkt, in Pflegeheimen oder bei der Müllabfuhr, überwiegend von Schwarzen getan. Damit gehörten sie während der Ausgangsbeschränkungen wegen Corona zu denjenigen, die das Land am Laufen hielten. Die Verbrechen der Kolonialzeit wurden nie vollständig aufgearbeitet, sondern lieber der Mythos von der Großmacht aufrechterhalten, die der Welt die Zivilisation brachte.

Bis heute ist der brutale Algerienkrieg ein Tabu. Und der Erfolg der Rechtspopulisten ist ein Merkmal der Unehrlichkeit im Umgang mit der eigenen Geschichte – einst rücksichtslos Kolonialismus betrieben zu haben, heute aber diejenigen nicht als vollwertige Franzosen anzusehen, die aus den unterdrückten Ländern stammen.

Präsident Emmanuel Macron ist der Versuch zugute zu halten, dies aufzubrechen. Er bezeichnete die Kolonialisierung als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, versprach ein Ende der an den Euro gekoppelten afrikanischen Währung CFA-Franc und die Rückgabe afrikanischer Kulturgüter. Den Abbau von Statuen einstiger Sklaventreiber lehnt er aber ab. Wichtiger als symbolische Aktionen ist in der Tat eine pragmatische Politik zur Bekämpfung der bestehenden Ungleichheiten. Ein dauerhaftes Umdenken beginnt mit einer ehrlichen Position zur eigenen Vergangenheit und Gegenwart, bei den entsprechend angepassten Schulprogrammen – und beim alltäglichen Umgang miteinander.

