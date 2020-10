Aufarbeitung beginnt erst

Name ist Schall und Rauch.“ So hat Goethe es uns hinterlassen. Er sollte derzeit mal in Rheinau-Süd sein. Dort sorgt der Name von Straßen für Streit.

Die Verwaltung ist daran nicht unschuldig. Ihre Kommunikation mit den Betroffenen war desaströs. Bis heute sind sie offiziell nicht über das Vorhaben unterrichtet. Bislang wurde nur in nicht-öffentlichen Sitzungen diskutiert. Das ist völlig unverständlich. Für nahezu jedes Thema besteht in Mannheim mittlerweile ein Beteiligungsprozess. Für dieses, das die Betroffenen wirklich hautnah bewegt, nicht.

In einem anderen Punkt hat die Verwaltung optimal agiert. Das Gutachten durch renommierte Historiker war der richtige Weg. Und deren Ergebnis ist eindeutig: Diese vier Namensgeber sind keine, die würdig sind, mit einer Straße geehrt zu werden. Da hilft es auch nicht, wie vor Ort zuweilen zu hören ist, auf die Spanier zu verweisen, die die Inkas ausgerottet haben, oder auf das Schicksal der Indianer in den USA. Wir müssen uns um unsere eigene Geschichte kümmern.

Dabei mag man durchaus differenzieren. Den drei Kolonialisten kann man gerade noch ein Agieren im internationalen Zeitgeist attestieren. Wobei dieses schon damals menschenverachtend war und es auch schon da-mals andere Stimmen gab, etwa die deutschen Sozialdemokraten.

Name Hedin muss weichen

Für Sven Hedin gilt das nicht. Er kämpfte für ein Bündnis seiner schwedischen Heimat mit Nazi-Deutschland, war Rassist und Antisemit, Hitler-Bewunderer über dessen Tod hinaus. Ein solcher Mann darf heutzutage nicht durch eine Straße geehrt werden. Die Anwohner könnten selbst Interesse daran haben, diesen Straßennamen los zu werden.

Dies alles darzulegen, kann, ja das muss jetzt Ziel der Bürgerbeteiligung sein. Der Versuch, Verständnis, vielleicht sogar Konsens zu erreichen, ist alle Mühe wert. Wenn am Ende die Umbenennung kommt – die Mehrheit im Rat ist eindeutig –, sollte zumindest die Kostenfrage geklärt sein.

Das alles zeigt: Vom „Schlussstrich“ bei der Aufarbeitung unserer Geschichte sind wir weit entfernt. Auf Feldern, die bislang brach lagen, beginnt sie jetzt erst.

