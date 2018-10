Aufforderung zum Denken

Nun stellt also auch Thorsten Schmidt die Frage aller Fragen: Wie wollen wir leben? Wie wollen wir leben in Zeiten von Identitäts- und Obrigkeitskrisen, in Zeiten von Migration, digitaler Revolution und mit Blick in eine Zukunft, die mit Transhumanismus, erweiterter Realität, nicht beherrschbarem Datenhandel sowie Klima- und Naturwandel schleierhafter ist als je zuvor? Ob ein Musikfestival, wo

...