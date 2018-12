Aufgabe für den Nachfolger

Es ist ein erster Schritt hin zu normalen Verhältnissen – mehr aber auch nicht. Die europäischen Währungshüter stellen ab Januar den Kauf von Staatsanleihen und anderen öffentlichen Anleihen der Eurostaaten sowie von Unternehmensanleihen nach fast vier Jahren ein. Freilich nicht ganz, wie auch Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), betont. Denn Erlöse aus fälligen Anleihen wird die Notenbank auf unbestimmte Zeit in den Kauf neuer Anleihen stecken.

Die EZB gibt sich also weiter sehr spendabel, zumal sie bis mindestens Herbst nächsten Jahres nicht an der Zinsschraube drehen wird. Sollte sich die Konjunktur in Euroland abschwächen und die Inflationsrate weiter unter der Marke von zwei Prozent liegen, wird sich bei den Zinsen sogar bis ins Jahr 2020 nichts tun. Draghi, der Ende Oktober 2019 aus dem Amt scheidet, wird die Normalisierung der Geldpolitik seinem Nachfolger überlassen.

Sparer ärgern sich weiter, weil sie für ihr Geld auf absehbare Zeit allenfalls Mini-Zinsen erhalten. Kredite dagegen bleiben günstig – damit besteht allerdings unverändert die Gefahr, dass sich am Immobilienmarkt Blasen bilden. So gesehen wäre eine raschere geldpolitische Normalisierung angebracht.

Andererseits ist die EZB nicht nur für Deutschland, sondern für den gesamten Euroraum und damit für 19 Länder verantwortlich. Und da kommt die Wirtschaft vor allem im Süden nur langsam in Fahrt. Niedrige Zinsen sind weiter geboten. Auch wenn die Kritik an Draghi massiv ist: Es ist höchst fraglich, ob es die Eurozone ohne die vom EZB-Präsidenten initiierte Krisenpolitik in Zeiten populistischer und nationalistischer Strömungen überhaupt noch geben würde.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018