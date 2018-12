Aufgewühltes Frankreich

Frankreich erlebt einen aufwühlenden Jahresausklang. Wochenlang hat die Protestbewegung der „Gelbwesten“ das Land in Atem gehalten. Zahlenmäßig war sie gar nicht so groß, aber die enorme Medienaufmerksamkeit und Unterstützung in der Bevölkerung verliehen ihr Bedeutung. Es kamen grundsätzliche Missstände zur Sprache: die starke Zentralisierung des Landes, soziale Ungerechtigkeit, die Abgehobenheit der Pariser Politik-Elite. Das Gefühl der Ohnmacht vieler „Gelbwesten“ ihr gegenüber wich zeitweise einem Gefühl der neuen Stärke.

Denn die gewaltsamen Ausschreitungen am Rande ihrer Aktionstage drohten das Land an den psychologischen Kollaps zu bringen. Auch setzten sie Präsident Emmanuel Macron derart unter Druck, dass er zum ersten Mal in seiner Amtszeit dem Volkszorn nachgeben musste, indem er soziale Zugeständnisse machte. Der enorme Verdruss in einem Land, das trotz allem über ein großzügiges Sozialsystem verfügt, dürfte längst nicht verschwunden sein.

Mit dem Attentat in Straßburg öffnete sich für Macron zudem noch die Front der inneren Sicherheit. Auch dieser Kampf ist nicht beendet, nur weil der Mörder Chérif Chekatt getötet wurde. An Chekatts Person zeigt sich wie bei den Anschlägen der vergangenen Jahre das Problem der gescheiterten Integration junger Männer oftmals aus sozialen Brennpunkten, die Franzosen mit Wurzeln in ehemaligen Kolonien sind. Französische Schulen haben sie zwar besucht, aber oftmals früh abgebrochen, um in die Kriminalität abzugleiten und dann in den Terror gegen das eigene Land. Die Gründe für diese Bedrohung zu erkennen und zu bekämpfen gehört zu den Herausforderungen Frankreichs. Für sie ist langer Atem gefragt.

