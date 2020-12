Aufklären statt Aussitzen

Es sind Zahlen des Grauens, die da im Raume stehen. Hundertfacher sexueller Missbrauch bis zum Exzess an einem einzigen Kind durch einen hochrangigen katholischen Geistlichen, der wohl mehr Tier als Mensch gewesen sein muss. Die Vorgänge in einem Kinderheim im Schatten des Speyerer Kaiserdoms können ekelerregender kaum sein. Und doch sind es keine Einzelfälle, die an einem Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden haben. 4,4 Prozent aller Kleriker in 27 deutschen Bistümern haben Kinder missbraucht. Das hat eine Studie des Mannheimer Zentralinstituts gezeigt, die im Jahr 2018 öffentlich gemacht wurde.

Professor Harald Dreßing hat die Ergebnisse damals mit dem Hinweis vorgestellt, dass es sich um eine „untere Schätzgröße, also um die Spitze des Eisbergs“ handle. 1670 Täter in sieben Jahrzehnten. 3677 Opfer, die Hälfte jünger als 13 Jahre, die meisten Jungen, ein Viertel Ministranten – so wie mindestens eines der Speyerer Opfer, dem nun erstmals Gehör geschenkt wird.

Warum so spät? – diese Frage, drängt sich auf. Im Jahr 2010 wandte sich der Mann, der heute in Südhessen lebt, erstmals an das Bistum Speyer. Damals im Zuge der Skandale an der Odenwaldschule. Der Bischof sei seinerzeit über die Kontaktaufnahme des Opfers mit dem Bischöflichen Ordinariat informiert worden, gab die Pressestelle am Freitag auf Anfrage bekannt. Aber was geschah dann? Die traurige Antwort: Nichts. Bischof Karl-Heinz Wiesemann gab eben keine Anweisung an einen Mitarbeiter, in die Archive der Diözese zu gehen und die Vorwürfe, die mit Rudolf Motzenbäcker einen bekannten Speyerer Würdenträger betrafen, zu prüfen. Die natürlichste Frage in diesem Kontext wäre doch gewesen: Gibt es noch Akten zu den Heimbewohnern von damals und was steht drin? Neun Jahre nach dem ersten Kontakt, also im Jahr 2019, fand das bisher einzige Gespräch zwischen dem heutigen Generalvikar Andreas Sturm und dem Opfer statt statt – ein gutes, wie man hört. Aber selbst danach fühlte sich niemand bemüßigt, die weitreichenden Aussagen des Opfers in irgendeiner Weise mit einer eventuell vorhandenen Akte abzugleichen? Jetzt, da alles öffentlich wird, will man ins Archiv steigen. Aha. Entschuldigung, aber Wille zur Aufklärung sieht wirklich anders aus. Das ist Aussitzen.

