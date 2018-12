Aufklärung fehlt

Es ist zu befürworten, dass Hanf als Medizin endlich auch in Deutschland angebaut wird. Mit dem „Hergestellt-in-Deutschland“-Siegel nimmt die Politik dieser pharmazeutischen Branche hoffentlich die Zwielichtigkeit, mit der sie leider immer noch behaftet ist. Das ist dringend notwendig.

Das Gesetz, mit dem die Regierung seit 2017 Krankenkassen verpflichtet, Cannabis-Therapien unter bestimmten Bedingungen zu bezahlen, war ein großer Schritt in Richtung Patientenfreundlichkeit. Und genau das ist es, was Medizin tun sollte: an die Menschen denken. Und das gilt auch für die Politik. Leider ist das dort noch immer nicht ganz angekommen. Sie muss endlich dafür sorgen, dass die Gesellschaft diese Medikation anerkennt. Aufklärung ist das Schlüsselwort.

Diese Aufklärungsarbeit beginnt bei der Bevölkerung und sollte etwa daran erinnern, wie sich todkranke Menschen fühlen mussten, denen eine Cannabis-Therapie wenigstens noch einen menschenwürdigen und nicht qualvollen Tod bringen konnte – für sie brachte die Gesetzesänderung die pure Erleichterung. Denn sie mussten sich nun nicht mehr um die Finanzierung ihrer Therapie kümmern. Und das gilt auch für die Angehörigen, denn nicht nur die Patienten leiden. Auch jene, die dabei zusehen müssen, wie ein geliebter Mensch vor Schmerz schreit. Hier werden Kritiker entgegnen: „Es gibt andere Mittel – etwa Opiate.“ Richtig. Das wäre dann der nächste Punkt, der angesprochen werden muss: Unverträglichkeiten und heftige Nebenwirkungen bei den meisten herkömmlichen Arzneien. Laut Gesundheitswissenschaftler Gerd Glaeske können Reaktionen aufkommen, wie Verstopfungen und Kopfschmerzen oder schlimmer: Atemdepressionen. Letztere enden oft tödlich. Cannabis hat hingegen fast keine Nebenwirkungen.

Etwas müsste die Politik noch bedenken: die Akzeptanz bei Ärzten und Apotheken, also bei den Versorgern. Patienten berichten davon, dass jene Cannabis-Sorte, die sie für ihre Therapie benötigen, nie in Apotheken in ihrer Gegend vorrätig ist. So fahren sie Strecken etwa von Weinheim nach Frankfurt – um sich ihre notwendigen Medikamente zu besorgen. Manche Apotheker wollen Hanf gar nicht erst herausgeben, obwohl der Patient ein Rezept besitzt. Dass Cannabis als Medizin eingesetzt werden kann, ist also selbst bei Experten noch nicht angekommen. Das Cannabis-Gesetz ist gut und wichtig – es muss aber noch einiges getan werden, um den Menschen wirklich zu helfen.

