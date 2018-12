Es klang nach einer Geschichte aus dem Kölschen Fußballmärchen-Buch. Den besten Torjäger für 35 Millionen Euro verkaufen, um ihn ein gutes Jahr später gratis zurückzubekommen. In diesen Tagen erleben Anthony Modeste und der 1. FC Köln allerdings den harten Aufprall in der Realität: Die Kündigung des Franzosen bei seinem Ex-Club Tianjin Quanjian aufgrund ausstehender Gehaltszahlungen könnte nach Angaben des Weltverbands Fifa nun doch nicht gerechtfertigt sein – wann Modeste für den FC auflaufen kann, steht in den Sternen.

Am Ende wird es wohl auf einen Deal zwischen dem Stürmer und den Chinesen hinauslaufen, um das komplizierte Vertragshickhack final zu entwirren: Modeste verzichtet zumindest auf Teile der ihm zustehenden Millionen, dafür löst der Verein den Kontrakt offiziell auf.

Für den Zweitliga-Aufstiegsfavoriten ist die Situation einerseits ein wenig nervig, denn der frühere Hoffenheimer wäre sportlich natürlich eine immense Verstärkung. Aber wer wie Köln schon jetzt über einen Angreifer wie Simon Terodde verfügt, der in 15 Spielen sensationelle 20 Mal getroffen hat, und daneben noch einen immer stärker werdenden Stürmer wie Jhon Cordoba im Kader hat, kann die Entwicklungen in Sachen Modeste weitgehend entspannt beobachten.

