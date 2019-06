Aufschrei nötig

Vor fast genau einem Jahr ist Beate Zschäpe in München verurteilt worden. Die Rechtsextremistin war Mittäterin bei der Ermordung von zehn Menschen durch den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU). Es war eine beispiellose Tötungsserie, die Deutschland erschütterte. Das Motiv: blanker Fremdenhass.

Sommer 2019: Wieder wird ein szenebekannter Rechtsextremist verhaftet. Er soll den hessischen Kommunalpolitiker Walter Lübcke mit einem Kopfschuss hingerichtet haben. Die Angst vor der Bedrohung durch rechtsradikalen Terror geht um – schon wieder.

Das Neue jedoch ist jetzt die politische Stimmung. Während sich der NSU weitgehend im Dunkeln bewegte, hat der Mord an Lübcke rechte Claqueure auf den Plan gerufen. Rechtspopulistische Parteien erzielen achtbare Wahlergebnisse und die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung des Jahres 2015 wird von Vereinfachern als „Mutter aller Probleme“ eingestuft. Die Atmosphäre auf einigen Internetseiten ist durch ausländerfeindliche Äußerungen vergiftet. Schon zu Lebzeiten wurde der CDU-Politiker Opfer von rechtem Hass.

Das ist die erschreckende und doch hoffentlich aufrüttelnde Nachricht an dem Fall: Als sich Lübcke im Jahr 2015 bei einer Veranstaltung pöbelnden Flüchtlingskritikern verbal entgegenstellte, an christliche Werte erinnerte und auf das Grundgesetz verwies, brachen alle Dämme. In den sozialen Netzwerken wurde Lübcke angefeindet, aufs Übelste diffamiert.

Daran beteiligt war nicht ausschließlich der braune Bodensatz, bestehend aus strammen Neonazis. Ein Nutzer postete unter einem Twitter-Beitrag der heute der AfD nahe stehenden ehemaligen CDU-Politikerin Erika Steinbach zum Thema Lübcke eine Pistole – unwidersprochen. Ein rechter Internetblogg veröffentlichte Lübckes komplette Adresse. Selbst nach seinem Tod gab es aus dem rechten Lager Applaus für die Tat. Die roten Linien des Anstandes waren längst überschritten.

Klar: Worte, Postings, Bilder im Internet – das alles ist kein Mord, und die Hassredner und deren heimliche oder öffentliche Sympathisanten haben nicht den Abzug gedrückt. Und trotzdem: In diesem doch eigentlich weltoffenen Deutschland haben sich nicht zu unterschätzende Strömungen etabliert, die rechtsextremen Hass säen, dabei teilweise offen zu Gewalt aufrufen, diese aber mindestens schweigend in Kauf nehmen. Das muss Grund genug für einen lauten Aufschrei sein.

Ob der Mörder von Walter Lübcke ein fanatischer Einzeltäter war oder rechtsextreme Netzwerke dahinterstecken, werden die hoffentlich durch den NSU-Skandal sensibilisierten staatlichen Stellen zügig klären – an diesem Punkt besteht Grund zum Optimismus. Den Hass von rechtsaußen, der den Fall Lübcke vor und nach der Tat perfide begleitete, kann und muss die Zivilgesellschaft eindämmen. Daher gilt: Demokraten, seid wachsam! Aus Worten können Taten werden.

